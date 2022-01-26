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Россия демонстрирует намерение восстановить советскую империю, - президент Латвии

Автор: Иванна Шовкун

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россия хочет восстановить советскую империю. Такой вывод он сделал из-за нападения на Грузию в 2008 году и агрессии в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам главы Латвии, РФ усилила угрозу военного вторжения в Украину в последние недели. Она не уважает суверенитет другой страны и международные права.

"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма 19-го века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов великих держав", - заявил Левитс во время выступления с докладом об угрозах российской агрессии в отношении Украины и требованиях к НАТО.

Он заявил, что ответ на агрессию Москвы должен быть решительным и включать в себя поставку оружия и военной техники Украине. Также должны быть применены и экономические санкции против России.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, влияет ли угроза вторжения России на экономическую ситуацию в стране. По его словам, у Украины достаточно ресурсов для поддержки макрофинансовой стабильности.

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