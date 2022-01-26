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Росія демонструє намір відновити радянську імперію, - президент Латвії

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Латвія, Середа 26 січня 2022 16:28
Росія демонструє намір відновити радянську імперію, - президент Латвії Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr.com)
Автор: Іванна Шовкун

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Росія хоче відновити радянську імперію. Такий висновок він зробив через напад на Грузію у 2008 році та агресію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi

За словами глави Латвії, РФ посилила погрозу військового вторгнення в Україну в останні тижні. Вона не поважає суверенітет іншої країни та міжнародні права.

"Вторгнення Росії до Грузії в 2008 році та її агресія проти України, яка триває з 2014 року, демонструє намір відновити радянську імперію, що впала в 1990-1991 роках завдяки спробам пригніченої нації відновити свободу. Російське політичне мислення застряло в категорії , коли велич країни вимірювалася розміром захоплених територій, а Європа була поділена на сфери інтересів великих держав", - заявив Левітс під час виступу з доповіддю про загрози російської агресії щодо України та вимоги до НАТО.

Він заявив, що відповідь на агресію Москви має бути рішучим і включати постачання зброї та військової техніки Україні. Також мають бути застосовані та економічні санкції проти Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи впливає загроза вторгнення Росії на економічну ситуацію в країні. За його словами, Україна має достатньо ресурсів для підтримки макрофінансової стабільності.

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