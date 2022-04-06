UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия будет вынуждена выбирать между тратой валютных резервов и дефолтом, - Белый дом

Джен Псаки (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Белый дом заявил, что США больше не позволят России выплачивать государственный долг с помощью долларов, хранящихся в американских банках. Такое решение направлено на усиление экономического давления на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Цель данного решения состоит в том, чтобы заставить Россию сделать выбор. У них нет неограниченных ресурсов, и правительство будет вынуждено выбирать между истощением оставшихся валютных резервов и дефолтом", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также подтвердила, что целью этого шага было отчасти истощение финансовых ресурсов России. Кроме того, Псаки отметила, что Белый дом надеется на истощение финансовых ресурсов России, что должно существенно затруднить продолжение войны в Украине.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News