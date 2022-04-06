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Росія буде змушена вибирати між витратою валютних резервів і дефолтом, - Білий дім

Джен Псакі (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Білий дім заявив, що США більше не дозволять Росії виплачувати державний борг за допомогою доларів, що зберігаються в американських банках. Таке рішення спрямоване на посилення економічного тиску на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Мета даного рішення полягає в тому, щоб змусити Росію зробити вибір. У них немає необмежених ресурсів, і уряд буде змушений вибирати між виснаженням валютних резервів і дефолтом",- заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона також підтвердила, що метою цього кроку було частково виснаження фінансових ресурсів Росії. Крім того, Псакі зазначила, що Білий дім сподівається на виснаження фінансових ресурсів Росії, що має суттєво ускладнити продовження війни в Україні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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