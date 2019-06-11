Россия будет вынуждена вести переговоры по Крыму, - Климкин

России придется сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в частности, вопрос аннексии Крыма, в результаты вердиктов международных судов по искам Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Я уверен, в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда по двум фундаментальным конвенциям, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража в соответствии с конвенцией о морском праве. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать", - убежден глава МИД.

Климкин считает, что сначала Россию заставят обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.

"Но далее речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций", - убежден он.

Глава МИД также рассказал, что после аннексии Крыма Украина предлагала Москве различные форматы и платформы для переговоров по полуострову, однако Россия отвергала все предложения.

В то же время Климкин не готов спрогнозировать, когда именно начнутся переговоры по Крыму с Россией.

Напомним, команда адвокатов украинских моряков готова к судебному процессу, который состоится в случае невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении моряков.