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Россия будет вынуждена вести переговоры по Крыму, - Климкин

Новости » Политика    11.06.2019 - 03:52
Россия будет вынуждена вести переговоры по Крыму, - Климкин
Фото: Павел Климкин (UN Photo/Loey Felipe)

Глава МИД Украины убежден, вердикты международных судов повлияют на Москву

России придется сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в частности, вопрос аннексии Крыма, в результаты вердиктов международных судов по искам Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Я уверен, в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда по двум фундаментальным конвенциям, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража в соответствии с конвенцией о морском праве. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать", - убежден глава МИД.

Климкин считает, что сначала Россию заставят обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.

"Но далее речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций", - убежден он.

Глава МИД также рассказал, что после аннексии Крыма Украина предлагала Москве различные форматы и платформы для переговоров по полуострову, однако Россия отвергала все предложения.

В то же время Климкин не готов спрогнозировать, когда именно начнутся переговоры по Крыму с Россией.

Напомним, команда адвокатов украинских моряков готова к судебному процессу, который состоится в случае невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении моряков. 

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