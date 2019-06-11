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Росія буде змушена вести переговори щодо Криму, - Клімкін

Новини » Політика    11.06.2019 - 03:52
Росія буде змушена вести переговори щодо Криму, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (UN Photo/Loey Felipe)

Глава МЗС України переконаний, вердикти міжнародних судів вплинуть на Москву

Росії доведеться сісти за стіл переговорів, щоб обговорити, зокрема, питання анексії Криму, в результати вердиктів міжнародних судів за позовами України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

"Я впевнений, у якийсь момент Росія буде змушена сісти за стіл переговорів... Буде рішення міжнародного суду щодо двох фундаментальних конвенцій, у тому числі, про заборону фінансування расової дискримінації. Буде рішення міжнародного арбітражу згідно з конвенцією про морське право. І наслідки цих рішень вона буде змушена обговорювати", - переконаний глава МЗС.

Клімкін вважає, що спочатку Росію змусять обговорювати гуманітарні та екологічні проблеми в Криму.

"Але далі мова піде про статус анексованого півострова і його деокупацію. За стіл переговорів можуть сісти разом представники країн і міжнародних організацій", - переконаний він.

Очільник МЗС також розповів, що після анексії Криму Україна пропонувала Москві різні формати і платформи для переговорів щодо півострова, однак Росія відкидала всі пропозиції.

Водночас Клімкін не готовий спрогнозувати, коли саме розпочнуться переговори щодо Криму з Росією.

Нагадаємо, команда адвокатів українських моряків готова до судового процесу, який відбудеться в разі невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про звільнення моряків.

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