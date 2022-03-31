Росія намагатиметься захопити третину України, – Моравецький

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Я вважаю, що вже невдовзі вони намагатимуться взяти в оточення українські сили, передусім на Донбасі. А потім, після захоплення третину території України, вони спробують вести переговори з позиції сили", – заявив очільник уряду.

За переконанням Моравецького, зупинити Росію можуть нові нищівні санкції. Він наголосив на необхідності конфіскації активів РФ, а також вкотре закликав до запровадження ембарго на російські енергоносії.

Прем'єр-міністр Польщі впевнений, що зараз Росія готова воювати впродовж місяців. Натомість громадська думка на Заході, на думку Моравецького, швидше втомиться від теми війни. Єдиний порятунок – пришвидшене постачання озброєнь Україні.