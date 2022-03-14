ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія не братиме участь у засіданнях ПАРЄ

Новость на русском →
Росія, Понеділок 14 березня 2022 15:01
Росія не братиме участь у засіданнях ПАРЄ Фото: РФ відмовилася брати участь у засіданнях ПАРЄ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вирішила призупинити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Її делегація не братиме участь у наступних засіданнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Відповідну заяву зробив один з членів російської делегації в ПАРЄ сенатор Олександр Башкін.

"Російська делегація призупиняє роботу в ПАРЄ, не братиме участі в засіданнях", - заявив він.

Нагадаємо, Путін підписав указ, згідно з яким російські авіаперевізники отримали права не повертати літаки, взяті в лізинг у західних компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Російська Федерація
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні