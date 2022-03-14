Росія не братиме участь у засіданнях ПАРЄ
Фото: РФ відмовилася брати участь у засіданнях ПАРЄ (Getty Images)
Росія вирішила призупинити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Її делегація не братиме участь у наступних засіданнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Відповідну заяву зробив один з членів російської делегації в ПАРЄ сенатор Олександр Башкін.
"Російська делегація призупиняє роботу в ПАРЄ, не братиме участі в засіданнях", - заявив він.
Нагадаємо, Путін підписав указ, згідно з яким російські авіаперевізники отримали права не повертати літаки, взяті в лізинг у західних компаній.
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