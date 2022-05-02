Россия бомбит зерновую инфраструктуру Украины для снижения конкуренции, - министр Германии

"Мы неоднократно получаем сообщения о целенаправленных российских атаках на зерновые элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру", - сказал Оездемир.

Растет подозрение, что президент России Владимир Путин стремится "в долгосрочной перспективе устранить Украину как конкурента", сказал Оездемир.

Россия и Украина традиционно являются основными конкурентами на мировых рынках зерна. Мировые цены на пшеницу выросли примерно на 40% после того, как вторжение России в Украину 24 февраля привело к сокращению поставок на мировые рынки из Черного моря.

По данным Международного совета по зерну, Украина была четвертым в мире экспортером зерна в сезоне 2020/21, продав за границу 44,7 млн тонн. Объем экспорта резко упал после российского вторжения.

"В условиях растущего голода в мире Россия стремится усилить давление, - сказал Оздемир. - В то же время массовый рост рыночных цен идет России на пользу, потому что это приносит в страну новые деньги".

Оздемир сказал, что поднимет вопрос о том, как Украине помочь увеличить экспорт зерна, на встрече министров сельского хозяйства G7 в середине мая.

"Мы должны искать альтернативные способы транспортировки, - сказал он. - Железнодорожный транспорт мог бы быть способом экспорта большего количества зерна, хотя и с большими усилиями и с ограниченными возможностями".

Он добавил, что Германия будет стремиться оказать помощь.

Украина постепенно расширяет экспорт зерна наземным транспортом в страны Евросоюза. Но разная ширина железнодорожных путей в Украине и ЕС приводит к тому, что украинские поезда не могут автоматически курсировать по европейской железнодорожной сети.

Украина может потерять десятки миллионов тонн зерна из-за блокады Россией своих черноморских портов, что спровоцирует продовольственный кризис, который ударит по Европе, Азии и Африке, заявил в понедельник президент Владимир Зеленский.