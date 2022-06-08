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Россия безуспешно пытается атаковать Северодонецк с трех направлений, - британская разведка

Фото: за Северодонецк идут тяжелые бои (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится. Ни одной из сторон не удалось значительно продвинулась вперед за последние 24 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, пока российская армия концентрирует наступление на центральном участке Донбасса, она обороняется на флангах.

В частности, украинские силы недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец.

"Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций", - говорится в сводке.

Ранее в Минобороны Британии заявляли, что российские войска не смогли продвинуться в районе Северодонецка и Попасной. Новым направлением удара может стать Изюм.

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