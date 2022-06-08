Росія безуспішно намагається атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, - британська розвідка

Російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але українська оборона тримається. Жодній зі сторін не вдалося значно просунулася вперед за останні 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, поки російська армія концентрує наступ на центральній ділянці Донбасу, вона обороняється на флангах.

Зокрема, українські сили нещодавно домоглися певних успіхів, завдавши контрудари в південно-західній частині Херсонської, в тому числі закріпившись на східному березі річки Інгулець.

"Оскільки фронт окупованої зони простягається більш ніж на 500 км, і Росія, і Україна стикаються з однаковими проблемами в підтримці оборонної лінії при вивільненні боєздатних бойових частин для наступальних операцій", - йдеться у зведенні.