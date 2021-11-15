UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия безрассудно испытала космическое оружие. США готовят ответ, - Госдеп

Автор: Валерия Полищук

Государственный департамент США заявил, что Россия безрассудно испытала противоспутниковое оружие, в результате которого возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции. В связи с этим Соединенные Штаты вместе с союзниками будут прорабатывать ответ на такие действия РФ.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Это испытание значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на Международной космической станции, а также для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос", - заявил он.

Также представитель Госдепа добавил, что безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космоса и демонстрирует, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны

"США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственные действия России", - заявил Прайс.

Напомним, в прошлые выходные Россия провела испытания противоспутникового оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки