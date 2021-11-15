Россия безрассудно испытала космическое оружие. США готовят ответ, - Госдеп

Государственный департамент США заявил, что Россия безрассудно испытала противоспутниковое оружие, в результате которого возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции. В связи с этим Соединенные Штаты вместе с союзниками будут прорабатывать ответ на такие действия РФ.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Это испытание значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на Международной космической станции, а также для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос", - заявил он.

Также представитель Госдепа добавил, что безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космоса и демонстрирует, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны

"США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственные действия России", - заявил Прайс.