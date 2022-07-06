Россия атакует на юге портовую инфраструктуру, не имея успехов в спекуляциях на теме голода

В частности, оккупанты бомбят элеваторы, хранилища и склады для продовольствия.

Во вторник россияне обстреляли Великую Костромку в Днепропетровской области, были уничтожены сельскохозяйственные склады.

"Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру, элеваторы, хранилища и склады, под видом уничтожения скопления военной техники, а вражеская пропаганда разгоняет "зраду" о провокациях с применением ядовитых веществ", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты безуспешно пытаются вернуть утраченные на юге позиции. Дважды атаковали с воздуха освобожденную Ивановку и переправу через Ингулец.

В то же время авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного.

Подразделения ВСУ при отработке огневых задач за сутки уничтожили 18 оккупантов, два САУ, установку "Нона-С", зенитную установку 23-го калибра, гаубицу "Мста-Б", бронированную технику и два склада боеприпасов.

Украина не может вывозить зерно по Черному морю, поскольку российский флот блокирует украинские порты. Сама Москва на официальном уровне декларирует, что якобы не мешает экспорту и угрожает миру голодом со стороны Украины.

При этом Киев опасается, что разминирование акватории для гражданского судоходства без соответствующих гарантий может привести к высадке российских войск в Одессе.

Напомним, США призвали страны G20 надавить на Россию, чтобы разблокировать морские пути для экспорта украинского зерна.

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