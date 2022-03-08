Россия атаковала жилые дома в Сумах: погибли по меньшей мере 10 человек

Жертвами российских бомбардировок жилых кварталов в Сумах стали по меньшей мере 10 человек. Среди погибших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого .

"Происходила авиабомбардировка пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более 10 человек", - рассказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что вечером состоялся авианалет.

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