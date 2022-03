Росія атакувала житлові будинки в Сумах: загинули щонайменше 10 осіб

Він підкреслив, що ввечері відбувся авіаналіт.

"Відбувалося авіабомбардування передмість міста Суми. Були розбомблені житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим попаданням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І рахунок загиблих йде вже - понад 10 осіб", - розповів глава ОВА.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.



There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH