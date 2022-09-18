Россия атаковала жилые дома под Никополем, сбросив 60 снарядов: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 18 сентября, российские оккупанты атаковали Никопольский район. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены… Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района", - рассказал он.

По его словам, россияне после обеда четыре раза ударили по трем общинам района - Покровской, Красногригоревской и Никопольской. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов.

"В общинах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция", - добавил Резниченко.