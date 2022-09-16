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Россия атаковала Очаков и потеряла более 70 военных, - ОК "Юг"

Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты нанесли ракетный удар по Очакову, обошлось без жертв. При этом РФ за сутки потерял на юге 71 военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, составу боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, по пяти понтонным переправам возле Дарьевки, Садового.

За сутки враг потерял на юге: 71 военного, 27 единиц вооружения и техники, в том числе 5 танков, 14 единиц другой авто-бронетехники, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С", самоходную артустановку "Гвоздика", зенитную самоходную установку "Шилка", две гаубицы и два 120-мм миномета.

Корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья укрываясь от шторма и вероятных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "Калибров".

Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы 14 сентября уничтожили четыре самолета российских войск и один БПЛА.

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