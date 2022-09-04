Россия атаковала Николаевскую и Днепропетровскую области: ВСУ ответили

Николаев

Город подвергнут массированному ракетному удару с применением зенитно-ракетных систем С-300. Впечатлены объекты портовой и промышленной инфраструктуры, жилые дома. Существенно повреждены три лечебных и два учебных заведения, гостиница и музей. Предварительно без жертв и пострадавших.

Вознесенск и Очаков

На рассвете враг атаковал Вознесенск и Очаков крылатыми ракетами "Калибр". В обоих случаях ракеты попали в зернохранилища, вызвав масштабные пожары. Ранен гражданский охранник объекта. С десяток жилых домов повреждены.

Никополь и район

По Никопольскому району враг трижды ударил из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе в результате попадания в частный дом произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Изуродовано 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

Марганец

В Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.

В то же время ВСУ отомстили россиянам, уничтожив 20 рашистов и 4 единицы автобронетехники.