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Россия атаковала Николаевскую и Днепропетровскую области: ВСУ ответили

Фото: Россия атаковала Николаевскую и Днепропетровскую области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные обстреляли Николаевскую и Днепропетровскую область ночью и утром 4 сентября. Враг нанес удары по Николаеву, Вознесенску и Очакову, Никополю, Марганцу и району, но ВСУ не оставили атаку без ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Николаев

Город подвергнут массированному ракетному удару с применением зенитно-ракетных систем С-300. Впечатлены объекты портовой и промышленной инфраструктуры, жилые дома. Существенно повреждены три лечебных и два учебных заведения, гостиница и музей. Предварительно без жертв и пострадавших.

Вознесенск и Очаков

На рассвете враг атаковал Вознесенск и Очаков крылатыми ракетами "Калибр". В обоих случаях ракеты попали в зернохранилища, вызвав масштабные пожары. Ранен гражданский охранник объекта. С десяток жилых домов повреждены.

Никополь и район

По Никопольскому району враг трижды ударил из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе в результате попадания в частный дом произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Изуродовано 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

Марганец

В Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.

В то же время ВСУ отомстили россиянам, уничтожив 20 рашистов и 4 единицы автобронетехники.

Как сообщалось, ВСУ сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

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