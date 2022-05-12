UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия активно распространяет фейки о "провокациях" украинских спецслужб, - СБУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины сообщила, что российская пропаганда придумала очередной фейк, чтобы оправдать бесчеловечные действия своих военных-террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупанты распространяют дезинформацию, что якобы СБУ в Днепре приказала вывезти все тела из больницы в соцобъект.

"Враг вбросил в информационное поле чушь, что в Днепре СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". Мол, их планируется доставить на один из соцобъектов города, где будет сымитирован авианалет российской авиации", - говорится в сообщении.

Таким образом РФ пытается снять с себя ответственность за военные преступления. Оккупанты делают это заранее, часто таким образом анонсируя свои "операции".

Также добавляют, что весь мир понимает, что именно российские военные регулярно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин на оккупированных территориях, вывозят детей в "фильтрационных лагерей", пытают мужчин.

Ранее СБУ сообщала, что в РФ начались проблемы с обеспечением военных.

Также мы писали, что для того, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины