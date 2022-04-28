Россия может готовить наступление из Приднестровья, - Defense Express

В "Приднестровской молдавской республике" началась масштабная подготовка к скоплению сил и средств с целью атаки в сторону Одессы.

Соответствующие меры начались на аэродроме Тирасполя и в оккупированном Крыму. В частности на полуострове проводится подготовка военно-транспортных самолетов и вертолетов для осуществления авиационной переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

В то же время в самой "ПМР" активно проводятся мероприятия по подготовке взлетно-посадочной полосы под Тирасполем, которая имеет длину 2,5 км и способна принимать все виды военно-транспортных самолетов. Это говорит о подготовке "воздушного моста" - организации переброски личного состава и грузов посадочным способом.