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Россия может готовить наступление из Приднестровья, - Defense Express

Фото: Россия активно готовит наступление из Приднестровья
Автор: Евгений Прокопенко

В "Приднестровской молдавской республике" началась масштабная подготовка к скоплению сил и средств с целью атаки в сторону Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Defense Express.

Соответствующие меры начались на аэродроме Тирасполя и в оккупированном Крыму. В частности на полуострове проводится подготовка военно-транспортных самолетов и вертолетов для осуществления авиационной переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

В то же время в самой "ПМР" активно проводятся мероприятия по подготовке взлетно-посадочной полосы под Тирасполем, которая имеет длину 2,5 км и способна принимать все виды военно-транспортных самолетов. Это говорит о подготовке "воздушного моста" - организации переброски личного состава и грузов посадочным способом.

Напомним, в так называемой "Приднестровской молдавской республике" объявили военные сборы. Таким образом "власть" непризнанного региона хочет усилить свою армию.

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