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В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы, - разведка

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Тирасполь, Четверг 28 апреля 2022 10:38
В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы, - разведка Фото: в непризнанном Приднестровье объявили военные сборы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В так называемой "Приднестровской молдавской республике" объявили военные сборы. Таким образом "власть" непризнанного региона хочет усилить свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что "Министерство обороны ПМР" направило в местные администрации письма о призыве граждан на "специальные сборы", которые продлятся 90 дней. В них будут участвовать мужчины до 55 лет. Им обещают "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Призывникам гарантируют по 2800 "рублей ПМР".

Разведка сообщает, что, несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

"Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду на фоне провокаций в Приднестровье заявила о необходимых усовершенствованиях и усилении армии.

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