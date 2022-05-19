Россия с 20 мая начнет новую волну отключений покупателей газа в Европе

Как отмечается в материале, именно в третьей декаде мая наступает срок оплаты для ряда компаний, в том числе и крупнейшего клиента "Газпрома" в Германии - Uniper SE. Марио Драги, премьер Италии, которая приняла новые условия оплаты газа, заявил, что Uniper уже заплатила рублями. В самой компании отказались от комментариев, сообщив, что санкции не нарушали.

В руководстве ЕС ранее заявили, что оплата рублями нарушает санкции, введенные в отношении РФ. Но пока официальных документов, подтверждающих, что это действительно так, в Еврокомиссии не предоставили.

Наоборот, по информации международных информагентств, 13 мая ЕК разослала разъяснения о том, что оплата по предложенным РФ требованиям возможна при определенных условиях и якобы не нарушает санкций.

Всего, по неофициальной информации, уже согласились на новые условия оплаты газа рублями около 20 компаний, в том числе из Венгрии, Италии, Германии и Молдовы, которая не входит в ЕС. Не исключено, что их число увеличится. Как минимум из-за того, что странам нужно выполнять решение ЕС о заполнении к октябрю не менее 80% газохранилищ, а добиться этого без закупок в РФ будет сложно.

Россия, прекрасно понимая ситуацию, скорее всего, продолжит шантаж, сокращая поставки газа, в том числе и через Украину. Таким образом, Москве удастся удерживать цену газа на рынке на максимальных показателях. И даже при сокращении поставок, но за счет высоких цен доходы РФ от экспорта газа будут превышать плановые на 30%, говорится в материале.

Напомним, в конце апреля РФ прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию после того, как эти страны отказались выполнять ультиматум и оплачивать газ рублями.

В Финляндии, подавшей заявку на вступление в НАТО, также готовятся к прекращению поставок газа из России 20-21 мая.

Напомним, финская энергетическая компания Gasum отказалась принимать требование "Газпром экспорта" о переходе на расчеты в рублях. Компания подает в арбитраж в соответствии с контрактом.