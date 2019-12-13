В России не знают состоится ли нормандская встреча через 4 месяца

В Российской Федерации не знают состоится ли встреча в нормандском формате через 4 месяца. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передают российские СМИ.

По его словам, ранее были прецеденты, когда планировавшиеся встречи "нормандской четверки" срывались в последний момент.

"Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда, вроде бы, намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая", - сказал Руденко.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла первая за три года встреча в нормандском формате. В итоговом документе лидеры "нормандской четверки" договорились о трех дополнительных участках разведения на Донбассе, обмене пленными в формате "всех на всех", имплементации "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, а также о проведении следующего саммита через четыре месяца.

После нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вероятность того, что через 4 месяца состоится очередная встреча лидеров "нормандской четверки". При этом нет никаких условий для проведения следующей встречи.