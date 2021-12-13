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У Росії заявляють про затримання більше ста "українських радикалів"

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Росія, Понеділок 13 грудня 2021 12:05
У Росії заявляють про затримання більше ста "українських радикалів" Фото: у РФ заявляють про затримання більше ста "українських радикалів" (facebook.com)
Автор: Ольга Белей

Російські силові відомства заявляють про викриття 106 "прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання" в 37 регіонах РФ. Затримані нібито працювали під заступництвом українських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Федеральної служби безпеки РФ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації та Слідчим комітетом Російської Федерації проведено оперативно-розшукові заходи та слідчі дії щодо виявлених у 37 регіонах Російської Федерації 106 прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання "М.К.У.", створеного громадянином України Красновим Єгором, 2000 р. н.", - уточнюється в повідомленні.

При цьому у відомстві стверджують, що на Краснова в Росії заведені кримінальні справи, він оголошений в міжнародний розшук. Російські силовики заявляють, що він "діє під заступництвом українських спецслужб".

"Метою заходів було припинення інспірованої Красновим в різних регіонах Російської Федерації акції, в рамках якої його прихильникам за допомогою месенджерів і соціальних мереж давалися вказівки про вчинення терористичних актів і масових вбивств", - сказано в повідомленні служби.

У числі затриманих - троє адміністраторів інтернет-спільнот, які "пропагували екстремістську ідеологію і закликали здійснювати насильницькі акції". Ще двоє підозрюються у підготовці збройних нападів на освітні установи.

У ФСБ також заявили, що в Пензенській області і Республіці Комі розкрили пов'язані з "М.К.У," екстремістські групи. Вилучили гладкоствольну та нарізну цивільну мисливську зброю, боєприпаси, пневматичні пістолети, охолощені пістолети та автомати, холодну зброю, балончики зі сльозогінним газом.

Нагадаємо, 2 грудня російська ФСБ заявила про затримання трьох нібито співробітників українських спецслужб - Ігоря та Зіновія Ковалів, а також Олександра цілика. Їх запідозрили в шпигунстві і підготовці теракту.

При цьому Служба безпеки України спростовує, що затримані є її агентами. У спецслужбі зазначають, що заяви російської ФСБ слід розглядати "виключно через призму гібридної війни".

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