В России заявили, что заполнение "Северного потока-2" газом начнется завтра

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора "Северного потока-2".

Напомним, в материале РБК-Украина "Как Россия достраивает "Северный поток-2" и на что надеется Украина" эксперты отметили, что санкции против оператора "Северного потока-2" могут быть возвращены. По сути, отмечают специалисты, США сохранили весь пакет ограничений, наложенных на это проект, а приостановили санкции лишь конкретно против Nord Stream 2 AG и ее руководства.

Ранее в Госдепе США заявили РБК-Украина, что американские власти регулярно взаимодействует с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.

Польша заявила, что разочарована решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что изменение политики США в отношении Германии основывается на "ложных надеждах" возобновить отношения с Евросоюзом".