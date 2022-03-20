UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили о захвате якобы "лидеров нацформирований" в боях за Изюм

Фото: российские военные отчитались о якобы успехах в Изюме (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Российские военные в ходе боев за Изюм Харьковской области якобы взяли в плен нескольких "лидеров нацформирований". А также якобы людей, которые помогали Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что российские войска ночью форсировали реку на окраине Изюма, установили понтонный мост, после чего якобы нанесли урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины.

В сообщении Росгвардии также говорится о захвате "нескольких лидеров нацформирований, пособников СБУ и важных документов".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты бросили в бой за Изюм учебные подразделения, которые были разбиты украинскими войсками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины