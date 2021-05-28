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В России заявили о задержании якобы сторонников "украинской радикальной группировки"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В России заявили о задержании в Саратове 14 сторонников "украинской молодежной радикальной группировки". Их подозревают в создании и участии в экстремистской организации "М.К.У.", которую якобы координируют с территории Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("М.К.У.")", - цитирует издание сообщение ЦОС.

В ходе обыска них изъято значительное количество "пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия". Кроме того, российские силовики заявили, что была обнаружена переписка с "идеологом группы из Украины" о подготовке насильственных акций.

"Члены группы дают признательные показания", - отметили в ФСБ.

Напомним, в конце апреля российские силовики сообщили о задержании 16 сторонников якобы "украинского сообщества". Спецоперации проводились в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области.

В украинском МИД тогда РБК-Украина пояснили, что в дипломатические учреждения не поступала информация о задержании граждан Украины. Истории об украинском радикальном следе призваны запугать россиян.

Отметим, в апреле 2021 года российская ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Севастополе россиянина, который собирал данные о Черноморском флоте РФ. Оккупанты обвинили его в "государственной измене".

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