В России заявили о согласии Трампа на встречу "ядерной пятерки"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Эта встреча - инициатива Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп согласился на встречу "ядерной пятерки" по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Лавров отметил, что время и место проведения саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН будут согласованы в ближайшее время.

"Инициативу поддержали президент Франции, председатель КНР и совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения. Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются", - заявил он.

Напомним, Министерство обороны США заявило об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности.

Отметим, Министерство иностранных дел России считает, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны.

Также в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны.