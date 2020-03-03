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У Росії заявили про згоду Трампа на зустріч "ядерної п'ятірки"

Новини » Політика     03.03.2020 - 15:41
У Росії заявили про згоду Трампа на зустріч "ядерної п'ятірки"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ця зустріч - ініціатива Володимира Путіна

Президент США Дональд Трамп погодився на зустріч "ядерної п'ятірки" за ініціативою президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Лавров зазначив, що час і місце проведення саміту "п'ятірки" постійних членів РБ ООН будуть узгоджені найближчим часом.

"Ініціативу підтримали президент Франції, голова КНР і зовсім недавно президент Трамп підтвердив свою згоду і підтримку цієї пропозиції. Що стосується місця і часу, ці питання зараз узгоджуються", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони США заявило про оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Росії вважає, що ситуація у сфері світової стратегічної стабільності погіршується, через те, що є ризик виникнення ядерної війни.

Також в березні в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини й способу ведення війни.

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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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