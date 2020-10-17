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В России заявили о "самом низком" уровне отношений с ЕС после новых санкций

Автор: Максим Зайченко

Отношения России и Евросоюза достигли низшего уровня после введения новых санкций из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Для введения санкций якобы было недостаточно оснований.

Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

"Это решение (Совета ЕС о санкциях, - ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - заявил он.

Ранее Евросоюз опубликовал постановление о включении в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих из России. Это связано с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции ЕС. Он также сказал, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом.

Также РБК-Украина писало, что западные спецслужбы считают ФСБ причастной к отравлению Навального.

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