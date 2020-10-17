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У Росії заявили про "найнижчий рівень" відносин з ЄС після нових санкцій

Автор: Максим Зайченко

Відносини Росії та Євросоюзу досягли нижчого рівня після введення нових санкцій через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Для введення санкцій нібито було недостатньо підстав.

Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, ТАСС передає.

"Це рішення (Ради ЄС про санкції, - ред.) підтвердило наші найгірші побоювання, що відносини Росії та ЄС будуть доведені до найнижчого рівня за останній час", - заявив він.

Раніше Євросоюз опублікував постанову про включення до санкційного списку директора ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка та ще чотирьох високопоставлених держслужбовців з Росії. Це пов'язано з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.

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Санкції передбачають заборона на в'їзд на територію ЄС і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дзеркально відповість на санкції ЄС. Він також сказав, що Росія може перестати спілкуватися з Євросоюзом.

Також РБК-Україна писало, що західні спецслужби ФСБ вважають причетною до отруєння Навального.

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