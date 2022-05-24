В России заявили о планах создать "уникальную" систему высшего образования вместо Болонской

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ" .

Как заявил изданию министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, к Болонской системе нужно относиться как к прожитому этапа. По его словам, будущее за российской "уникальной системой".

"В основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - добавил он.

В пресс-службе министерства росСМИ заявили, что после перехода России на Болонскую систему исчезли специальности и указание на конкретную квалификацию. Там также отметили, что это создало трудности на рынке труда, поскольку квалификация, например, "бакалавр/магистр педагогического образования" никак не соотносилась с конкретной профессией "учитель предмета".

Напомним, Украина присоединилась к Болонской системе в 2005 году. В результате высшее образование разделилось на бакалавриат и магистратуру. В первом случае - это общее высшее образование, которое получается в течение четырех лет, а во втором - высшее специальное.