В России заявили о новой схеме обмена пленными

Стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Согласно новому плану, если осужденные в соответствии с этой схемой вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то пленных отправят в Украину и в Россию с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

"Это связано с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий. Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось первоначальной схемой, прекращать уголовное преследование своих же граждан", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обмен тормозится из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену пленными между властями Украины и России продолжаются. По ее словам, для обмена необходимо оформить документы, но какие именно, не уточнила.

РБК-Украина писало, что адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявлял, что они продолжают оставаться в СИЗО, а обмен пленными могут перенести на 3 сентября.