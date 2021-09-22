В России заявили о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года, но есть условие

Россия готова поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта на транзит в 2024 году. Однако это зависит от европейских потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Как заявил в интервью агентству замглавы МИД России Андрей Руденко, Москва и после 2024 года готова сохранить транзит газа в Европу через Украину.

"Мы неоднократно заявляли о том, что в случае потребности, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа", - заявил дипломат.

Он отметил, что сохранение транзита в Европу через Украину после 2024 году будет зависеть от объемов закупки газа европейскими потребителями.