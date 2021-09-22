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У Росії заявили про готовність постачати газ через Україну після 2024 року, але є умова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія готова постачати газ до Європи через Україну після закінчення контракту на транзит у 2024 році. Однак це залежить від європейських споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив в інтерв'ю агентству заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко, Москва і після 2024 року готова зберегти транзит газу в Європу через Україну.

"Ми неодноразово заявляли про те, що в разі потреби, запиту з боку європейських партнерів готові і далі використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу", - заявив дипломат.

Він зазначив, що збереження транзиту до Європи через Україну після 2024 року залежатиме від обсягів закупівлі газу європейськими споживачами.

Нагадаємо, раніше США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну через обмежені запаси в європейських сховищах.

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