В России заявили о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года, но есть условие
Россия готова поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта на транзит в 2024 году. Однако это зависит от европейских потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявил в интервью агентству замглавы МИД России Андрей Руденко, Москва и после 2024 года готова сохранить транзит газа в Европу через Украину.
"Мы неоднократно заявляли о том, что в случае потребности, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа", - заявил дипломат.
Он отметил, что сохранение транзита в Европу через Украину после 2024 году будет зависеть от объемов закупки газа европейскими потребителями.
Напомним, ранее США призвали Россию увеличить поставки газа в Европу через Украину из-за ограниченных запасов в европейских хранилищах.