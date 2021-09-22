ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России заявили о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года, но есть условие

Новина українською →
Москва, Среда 22 сентября 2021 16:54
В России заявили о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года, но есть условие Фото: РФ заявила о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2024 года (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия готова поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта на транзит в 2024 году. Однако это зависит от европейских потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил в интервью агентству замглавы МИД России Андрей Руденко, Москва и после 2024 года готова сохранить транзит газа в Европу через Украину.

"Мы неоднократно заявляли о том, что в случае потребности, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа", - заявил дипломат.

Он отметил, что сохранение транзита в Европу через Украину после 2024 году будет зависеть от объемов закупки газа европейскими потребителями.

Напомним, ранее США призвали Россию увеличить поставки газа в Европу через Украину из-за ограниченных запасов в европейских хранилищах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТС Российская Федерация Украина
NEWS
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову