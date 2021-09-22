У Росії заявили про готовність постачати газ через Україну після 2024 року, але є умова

Росія готова постачати газ до Європи через Україну після закінчення контракту на транзит у 2024 році. Однак це залежить від європейських споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Як заявив в інтерв'ю агентству заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко, Москва і після 2024 року готова зберегти транзит газу в Європу через Україну.

"Ми неодноразово заявляли про те, що в разі потреби, запиту з боку європейських партнерів готові і далі використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу", - заявив дипломат.

Він зазначив, що збереження транзиту до Європи через Україну після 2024 року залежатиме від обсягів закупівлі газу європейськими споживачами.