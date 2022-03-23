В России заявили, что глава Минобороны пропал. Он не появлялся с 11 марта

Журналисты сообщают, что обычно руководитель российского Министерства обороны активен в СМИ. В частности, после того, как он возглавил ведомство, резко увеличился штат пресс-службы, и Министерство стало уделять большое внимание своему публичному образу.

Так, издание "Агентство" сообщает, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день. Однако в его окружении поговаривают, что он нездоров - проблемы с сердцем.

В последний раз Шойгу появлялся в новостях 11 марта. В частности, опубликовано видео, на котором глава Минобороны РФ вручает государственные награды оккупантам, участвовавшим в "специальной военной операции".

При этом 18 марта пресс-служба Кремля заявила, что Шойгу присутствовал на заседании о "ходе спецслужбы в Украине", которую проводил Владимир Путин с постоянными членами Совбеза. Однако с переговоров фото и видео не были обнародованы.

Журналисты сообщают, что также 18 марта на "Первом канале" вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако в нем использовалось видео, опубликованное на сайте Минобороны 11 марта.

По словам журналистов, вместе с Шойгу из публичного пространства также пропал глава генштаба России Валерий Герасимов.