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У Росії заявили, що глава Міноборони пропав. Він не з'являвся з 11 березня

Фото: Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не з'являвся в публічному просторі з 11 березня. У зв'язку з цим російські ЗМІ заявили про його зникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона" і "Агентство".

Журналісти повідомляють, що зазвичай керівник російського Міністерства оборони Активний у ЗМІ. Зокрема, після того, як він очолив відомство, різко збільшився штат прес-служби, і Міністерство стало приділяти велику увагу своєму публічному образу.

Так, видання "Агентство" повідомляє, що до 11 березня Шойгу з'являвся в новинах майже кожен день. Однак в його оточенні подейкують, що він нездоровий - проблеми з серцем.

Востаннє Шойгу з'являвся в новинах 11 березня. Зокрема, опубліковано відео, на якому глава Міноборони РФ вручає державні нагороди окупантам, які брали участь у "спеціальній військовій операції".

При цьому 18 березня прес-служба Кремля заявила, що Шойгу був присутній на засіданні про "хід спецслужби в Україні", яку проводив Володимир Путін з постійними членами Радбезу. Однак з переговорів фото і відео не були оприлюднені.

Журналісти повідомляють, що також 18 березня на "Першому каналі" вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті говорилося, що подія сталася "сьогодні", однак у ньому використовувалося відео, опубліковане на сайті Міноборони 11 березня.

За словами журналістів, разом з Шойгу з публічного простору також зник глава Генштабу Росії Валерій Герасимов.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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