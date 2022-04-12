UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России запугивают военных увольнениями для участия в войне против Украины, - ГУР

Фото: российских военных запугивают увольнениями (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Военное руководство России запугивает собственных солдат увольнениями. Таким образом Российская Федерация хочет мотивировать их на участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, которые уже были привлечены к войне на территории Украины, не получили обещанных надбавок, кроме 2% к окладу за "учения". При этом статус "ветерана" получить могут только раненые, имеющие подтверждение из госпиталя.

"Военные бомбардируют командование обращениями относительно доплат и получения статуса, но все они игнорируются. Как следствие, военнослужащие не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Россию начали приходить тела погибших, что тоже служит неким антистимулом. Чтобы не сеять панику, командование отдало приказ транспортировать их небольшими партиями.

Чтобы предотвратить массовые увольнения, в контракт о военной службе решили добавить пункт о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

Напомним, что, по данным разведки, военное руководство РФ агитирует раненых солдат снова вернуться в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныРоссийская Федерация