В России запугивают военных увольнениями для участия в войне против Украины, - ГУР

Отмечается, что военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, которые уже были привлечены к войне на территории Украины, не получили обещанных надбавок, кроме 2% к окладу за "учения". При этом статус "ветерана" получить могут только раненые, имеющие подтверждение из госпиталя.

"Военные бомбардируют командование обращениями относительно доплат и получения статуса, но все они игнорируются. Как следствие, военнослужащие не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Россию начали приходить тела погибших, что тоже служит неким антистимулом. Чтобы не сеять панику, командование отдало приказ транспортировать их небольшими партиями.

Чтобы предотвратить массовые увольнения, в контракт о военной службе решили добавить пункт о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.