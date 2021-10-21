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В России запретили продажу более 60 смартфонов Samsung

Автор: Илона Свиридова

Арбитражный суд Москвы запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung. Запрет связан с судебным иском по работе платежного сервиса Samsung Pay.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт "РИА Новости".

Судебное решение касается иска швейцарской компании Sqwin SA, которая настаивает на запрете в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее российский патент на систему электронных платежей.

Документ содержит перечень моделей, которые поддерживают Samsung Рау. Всего в нем 61 смартфон - от выпущенного в 2017 году Galaxy J5 до новейших Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.

Суд согласился с доводами Sqwin SA о том, что использование Samsung Рау нарушает ее права. Но решение первой инстанции уже обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

Также сообщается, что Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Согласно статистике, этой системой бесконтактных платежей пользуются 17% россиян.

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