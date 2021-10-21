У Росії заборонили продаж понад 60 смартфонів Samsung

Судове рішення стосується позову швейцарської компанії Sqwin SA, яка наполягає на забороні в Росії платіжного сервісу Samsung Pay, оскільки він порушує її російський патент на систему електронних платежів.

Документ містить перелік моделей, які підтримують Samsung Рау. Загалом в ньому 61 смартфон - від випущеного в 2017 році Galaxy J5 до новітніх Galaxy Z Flip і Galaxy Fold.

Суд погодився з доводами Sqwin SA про те, що використання Samsung Рау порушує її права. Але рішення першої інстанції вже оскаржене відповідачами і поки не вступило в законну силу.

Також повідомляється, що Samsung Pay був запущений в 2015 році, в Росії з'явився через рік. Згідно зі статистикою, цією системою безконтактних платежів користуються 17% росіян.