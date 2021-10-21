RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії заборонили продаж понад 60 смартфонів Samsung

Автор: Ілона Свиридова

Арбітражний суд Москви заборонив продаж понад 60 моделей смартфонів Samsung. Заборона пов'язана з судовим позовом щодо роботу платіжного сервісу Samsung Pay.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт "РИА Новости".

Судове рішення стосується позову швейцарської компанії Sqwin SA, яка наполягає на забороні в Росії платіжного сервісу Samsung Pay, оскільки він порушує її російський патент на систему електронних платежів.

Документ містить перелік моделей, які підтримують Samsung Рау. Загалом в ньому 61 смартфон - від випущеного в 2017 році Galaxy J5 до новітніх Galaxy Z Flip і Galaxy Fold.

Суд погодився з доводами Sqwin SA про те, що використання Samsung Рау порушує її права. Але рішення першої інстанції вже оскаржене відповідачами і поки не вступило в законну силу.

Також повідомляється, що Samsung Pay був запущений в 2015 році, в Росії з'явився через рік. Згідно зі статистикою, цією системою безконтактних платежів користуються 17% росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяSamsung