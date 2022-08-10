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В России заговорили о "драматическом положении" оккупационных войск в Украине

Фото: в России заговорили о "драматическом положении" оккупационных войск в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Москве заговорили о том, что российская армия в Украине, может оказаться в "очень драматичном положении до конца лета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Громкие заявления сделал Руслана Пухов, который входит в совещательный совет Минобороны РФ. Он приближен к правительству Владимира Путина и возглавляет Центр анализа стратегий и технологий. Пухов заявил, что российская армия имеет слишком мало пехотинцев, поскольку линия фронта очень большая, а отправленных частей не хватает.

"Нам приходится прорывать украинскую линию фронта со слишком малым количеством солдат, уязвимыми танками и военными бронемашинами", - заявил Пухов.

Среди других недостатков, советник обращает внимание на очень плохое техническое обеспечение, отсутствие самолетов последнего поколения и нехватку высокоточного оружия. Также мужчина подчеркнул, что украинская армия более опытна за российскую, поскольку воюет последние 8 лет и оценил навыки артиллеристов ВСУ.

"К концу лета ситуация может стать очень драматичной для нас. Мы мобилизуем слишком мало солдат. А сражаться приходится с армией, которая проводит уже четвертую волну мобилизации. У них нет недостатка в бойцах", - добавил В заключении Пухов.

Напомним, что ранее разведка США сообщала о гибели 10 российских генералов в войне против Украины.

Также России требуется новые военные для войны в Украине, поэтому формирует дополнительные батальоны в четырех областях.

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Война в Украине