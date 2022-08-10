У Росії заговорили про "драматичне становище" окупаційних військ в Україні

Гучні заяви зробив Руслана Пухов, який входить до дорадчої ради Міноборони РФ. Він наближений до уряду Володимира Путіна та очолює Центр аналізу стратегій і технологій. Пухов заявив, що російська армія має занадто мало піхотинців, оскільки лінія фронту дуже велика, а відправлених частин не вистачає.

"Нам доводиться проривати українську лінію фронту з надто малою кількістю солдатів, уразливими танками та військовими бронемашинами", - заявив Пухов.

Серед інших недоліків, радник звертає увагу на дуже погане технічне забезпечення, відсутність літаків останнього покоління та брак високоточної зброї. Також чоловік підкреслив, що українська армія більш досвідчена за російську, оскільки воює останні 8 років та оцінив навички артилеристів ЗСУ.

"До кінця літа ситуація може стати дуже драматичною для нас. Ми мобілізуємо надто мало солдатів. А битися доводиться з армією, яка проводить вже четверту хвилю мобілізації. У них не бракує бійців", - додав у висновку Пухов.