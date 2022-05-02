У Росії горів пороховий завод: виготовляє заряди до ракет і комплексів ППО

У Росії на "Пермському пороховому заводі" спалахнула пожежа. В результаті події дві людини загинули, ще одна постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 59.ru .

За його даними, пожежа сталася ввечері 1 травня в одному з виробничих цехів. Повідомляється, що загорілася продукція на ділянці з виробництва пластмасових виробів.

В результаті події загинула одна людина, ще двох госпіталізували з опіками. Згодом один з них помер у лікарні.

️ ️ ️ На Росії в Пермі загорівся пороховий завод



Двоє людей загинули, один потерпілий у лікарні. Підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч" і комплексів ППО pic.twitter.com/DYZeeu2K9L — Apocalypto ‍ (@Apocalypto321) May 2, 2022

Як зазначає видання, рік тому на пороховому заводі Пермі стався вибух після загоряння на складі спецпродукції. Тоді повідомлялося про трьох постраждалих.

"Пермський пороховий завод" виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також комплексів протиповітряної оборони.