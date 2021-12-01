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В России зафиксировали худший показатель смертности со времен Второй мировой

Автор: Иванна Шовкун

В России с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 миллиона человек. Такой показатель стал рекордным с 1945 года и одним из худших за последние 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".

Такая ситуация с количеством смертей за год наблюдалась лишь во времена Второй мировой войны. По данынм демографов, в 1941-1945 годах смертность была в два-три раза больше, чем сейчас.

Предыдущий рекорд по смертности был установлен в 2003 году. Тогда скончались 2,37 миллиона человек.

Текущую ситуацию смертности объясняют последствиями пандемии коронавируса. За год в стране было три COVID-волны. С октября 2020 года по сентябрь 2021 года от осложнений инфекции скончались 406 тысяч человек.

Напомним, почти 3,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 47 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущими семью днями, а число летальных исходов уменьшилось на 10%.

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