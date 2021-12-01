В России зафиксировали худший показатель смертности со времен Второй мировой

Такая ситуация с количеством смертей за год наблюдалась лишь во времена Второй мировой войны. По данынм демографов, в 1941-1945 годах смертность была в два-три раза больше, чем сейчас.

Предыдущий рекорд по смертности был установлен в 2003 году. Тогда скончались 2,37 миллиона человек.

Текущую ситуацию смертности объясняют последствиями пандемии коронавируса. За год в стране было три COVID-волны. С октября 2020 года по сентябрь 2021 года от осложнений инфекции скончались 406 тысяч человек.