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У Росії зафіксували найгірший показник смертності з часів Другої світової

Автор: Іванна Шовкун

У Росії з грудня 2020 року до листопада 2021 року смертність перевищила 2,4 мільйона осіб. Такий показник став рекордним з 1945 року і одним із найгірших за останні 75 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відомості".

Така ситуація з кількістю смертей за рік спостерігалася лише за часів Другої світової війни. За даними демографів, у 1941-1945 роках смертність була в два-три рази більша, ніж зараз.

Попередній рекорд зі смертності було встановлено у 2003 році. Тоді померло 2,37 мільйона людей.

Поточну ситуацію смертності пояснюють наслідками пандемії коронавірусу. За рік у країні було три COVID-хвилі. З жовтня 2020 року до вересня 2021 року від ускладнень інфекції померло 406 тисяч осіб.

Нагадаємо, майже 3,8 млн людей заразилися коронавірусною інфекцією у світі за минулий тиждень, понад 47 тис. померли. Як повідомила у середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), кількість нових випадків інфікування залишилася на колишньому рівні порівняно з попередніми сімома днями, а кількість смертей зменшилася на 10%.

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