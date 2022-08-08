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В России задумали конфисковать имущество на оккупированных территориях Украины

Новина українською →
Москва, Понедельник 08 августа 2022 12:16
В России задумали конфисковать имущество на оккупированных территориях Украины Фото: в России заговорили о конфискации имущества на оккупированных территориях (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В России задумались о конфискации имущества на оккупированных территориях Украины. Этот вопрос хотят обсудить на уровне правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского сенатор Андрея Клишаса в Telegram.

Он заявил, что конфискацию украинского имущества нужно узаконить. Она якобы станет "ответной мерой".

"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины", - написал он.

При этом российский чиновник отметил, что этот вопрос нужно "предметно" обсудить с правительством РФ осенью.

Напомним, что Украина готовится конфисковать почти тысячу принадлежащих России объектов.

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Российская Федерация Конфискация имущества Оккупированные территории
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