В России задумали конфисковать имущество на оккупированных территориях Украины

В России задумались о конфискации имущества на оккупированных территориях Украины. Этот вопрос хотят обсудить на уровне правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского сенатор Андрея Клишаса в Telegram .

Он заявил, что конфискацию украинского имущества нужно узаконить. Она якобы станет "ответной мерой".

"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины", - написал он.

При этом российский чиновник отметил, что этот вопрос нужно "предметно" обсудить с правительством РФ осенью.