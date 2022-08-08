У Росії задумали конфіскувати майно на окупованих територіях України
У Росії задумалися про конфіскацію майна на окупованих територіях України. Це питання хочуть обговорити на рівні уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського сенатора Андрія Клішаса в Telegram.
Він заявив, що конфіскацію українського майна потрібно узаконити. Вона нібито стане "відповідною мірою".
"Нам необхідна ясна правова основа для конфіскації (в якості відповідного заходу) іноземної власності, зокрема української в Росії і на звільнених територіях України", - написав він.
При цьому російський чиновник зазначив, що це питання потрібно "предметно" обговорити з урядом РФ восени.
Нагадаємо, що Україна готується конфіскувати майже тисячу об'єктів, що належать Росії.
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